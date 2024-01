Comparte

El exfiscal Luis Toledo se refirió en La Mañana de Agricultura a la libertad condicional concedida al machi Celestino Córdova y a la solicitud de formalización contra el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

"Las libertades condicionales han estado en tela de juicio hace harto tiempo por la forma en que se otorgan. Esperaría el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, entiendo que hay recursos pendientes, creo que no todo está dicho en esta concesión de beneficios", señaló.

"Como señal no es muy bueno para la gente que vive en La Araucanía. Habrá que ver cuáles son los fundamentos para entregar ese beneficio, si efectivamente está justificado o no. Me da la sensación de que la gravedad del delito por el cual fue condenado, las consecuencias de ese delito y la situación en la región, desde ya hacen aconsejable una revisión de todos los antecedentes que puedan permitirle un beneficio de esa magnitud", agregó.

"Tiene consecuencias en un impacto en las regiones involucradas, pero además en el contexto de seguridad pública que está viviendo el país", expresó el exfiscal.

"Estamos en un contexto de una grave crisis de seguridad reconocida por todas las autoridades políticas del país. Estas formas de otorgar beneficios son ambiguos y la obligación de la autoridad es explicar cuál es el real fundamento", sostuvo.

Caso Yáñez

Por otro lado, el exfiscal Luis Toledo se refirió a la solicitud de formalización presentada por la Fiscalía Centro Norte en contra del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su presunta responsabilidad en el delito de omisión en el marco del estallido social.

"No es una formalización a la institución, es a una persona que en ese momento ejercía labores particulares de mando dentro de la institución, no era general director, era Director de Orden y Seguridad. En consecuencia, respecto de esa persona, se estima que habría cometido algún delito. El hecho de ser formalizado no significa que sea responsable, no es un juicio", explicó.

"Es un acto administrativo por parte de la Fiscalía, es comunicarle a una persona que la está investigando formalmente, le da a conocer los hechos por los cuales la está investigando", añadió.

"Distinto es que, una vez que el juez ahora conociendo esos antecedentes y escuchando a las defensas, estime que esos antecedentes son suficientes para dar por acreditados tanto el delito como la participación", declaró.

"El delito por el cual se le pretende formalizar es un delito incorporado en el año 2016 en el Código Penal, es una conducta omisiva, pero dolosa a la vez. Se requiere que en este caso el empleado público, conociendo las conductas de apremios ilegítimos o de tratos crueles, sabiendo de todo esto, no impida voluntariamente, o no haga cesar de manera voluntaria la aplicación de apremios ilegítimos o tratos crueles, que es bien difícil de probar", agregó.

"No es un delito simple, no se requiere una acción, sino una decisión de no impedir algo sabiendo. Vamos a ver los antecedentes", sentenció.

En la instancia, el exfiscal además abordó los recientes dichos de Yáñez, quien solicitó separar a la fiscal Ximena Chong de la causa por un supuesto "odio" hacia la institución de Carabineros.

"Es muy extraño que personas tengan odio respecto de una institución completa y que más encima son autoridades dentro del país, que trabajan de forma colaborativa. Pareciera ser extraño, la persona formalizada es una, no es la institución completa", afirmó.

"No es que se ponga en juego el actuar o el respeto institucional, pero es difícil separarlo, porque la persona que se pretende formalizar es el número uno de una de las instituciones más importantes del país", concluyó.