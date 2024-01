Comparte

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, señaló en "La Mañana de Agricultura" que es habitual la reunión entre ministros y sectores empresariales y que, de esta forma, se construyen las confianzas entre ambos.

Pese a lo anterior, Mewes enfatizó que siempre es bueno que estas citas se registren, a diferencia de lo que pasó con los ministros de Economía, Nicolás Grau, entre otras autoridades, en la casa de Pablo Zalaquett, representante de los empresarios salmoneros.

"También he tenido esas reuniones con otros ministros y uno va generando confianzas. Uno no habla de temas específicos que puedan tener un impacto en algún tipo de proyectos de ley o alguna norma específica. Uno en esas reuniones va generando un lazo", explicó el presidente de la CPC.

Agregó que "esos son espacios para ir conversando y generando la confianza entre la administración, entre el Ejecutivo y el mundo empresarial. Me parece que es una opción que se está dando y se ha dado toda la vida"

En este caso, por qué no se constató por lobby la reunión, Mewes dijo que "no olvidemos que no somos nosotros los que nos debemos registrar. La autoridad lo tiene que registrar. No sé por qué no se ha registrado".

De todos modos, Mewes indicó que "creo que tenemos que mejorar la legislación" e ir "perfeccionando la ley del Lobby".

"Aquí hay que generar estos espacios, es legítimo reunirse con autoridades, en la medida que sean transparentes y se converse y se publique también lo que se converse". "Yo creo que siempre es mejor ir conversando e informando lo que uno va haciendo", sentenció.