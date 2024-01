Comparte

Anahí Espíndola continúa desaparecida en Viña del Mar, Región de Valparaíso, que es donde la última vez que se le vio hace 72 horas.

A la joven de 22 años se le perdió el rastro luego de salir de un gimnasio Seven a las 23:00 horas, ubicado en Bellavista 237. Aquí, fue captada por una cámara de seguridad, vistiendo completamente de negro, con calzas y dos trenzas.

Tras la desaparición de la mujer, su familia ha estado desesperada buscándola. "Anahí sale del gimnasio de una forma muy extraña, dentro del gimnasio se ven tres tipos, quizás la siguieron, no sabemos, está en proceso de investigación. Baja por (la calle) Agua Santa corriendo, que no es muy habitual en ella, ahí hay una parte que no puedo comentar por temas de investigación", detalló su tío a Meganoticias, Ernesto Córdova

Además, el familiar aprovechó las cámaras para pedir apoyo. "Estamos sumamente consternados como familia, necesitamos el apoyo de toda la gente, que nos vengan a ayudar, necesitamos apoyo psicológico como familia".

"Por favor, le pido a toda la gente que sepa algo que lo haga saber lo antes posible, para no entorpecer la investigación", agregó.

Apoyo marítimo

La búsqueda de Anahí también contempla apoyo marítimo, según informó el capitán de puerto de Valparaíso, comandante Ignacio Ortiz.

"Nosotros activamos el dispositivo terrestre de forma inmediata. Entregamos las fotos a todas las patrullas que están en nuestra jurisdicción, pero enfocado en una búsqueda en el sector del muelle Vergara, Las Salinas y todas las playas aledañas", sostuvo.

En la parte marítima, indicó, que "hay dos medios, uno es la LSG Valparaíso que es una lancha de servicio general y operó durante la tarde sin resultados positivos" y el otro es "una lancha rápida que es la que hoy está cubriendo este dispositivo a lo largo de la jurisdicción, enfocado en estas playas".