Lisandra Silva respondió a una internautas que la criticó por viajar sin sus hijos. La influencer le envió un fuerte mensaje y compartió una reflexión sobre la maternadad.

Recordemos que actualmente Lisandra está en Turquía, país desde donde disfruta de unas paradisíacas vacaciones que comparte con sus seguidores por medio de sus redes sociales.

Los hijos de la cubana, de cuatro y un año, se quedaron en Chile y actualmente están bajo el cuidado de su padre, Raúl Peralta.

A raíz de lo anterior, una usuaria de Instagram comentó en una reciente publicación de la cubana: "Admiro tu fortaleza de haber dejado a dos bebés, después no te quejes si no te conocen".

Las palabras no pasaron desapercibidas por Lisandra, quien respondió: "Mis hijos me ven cada día escalar montañas, volar por los cielos en un globo aerostático, nadar en aguas volantes dentro de una calabaza gigante, y entrar en palacios y mezquitas. Ellos cada día me muestran lo que hicieron en el jardín, y me muestran lo que cenan y el pijama que escogieron para dormir".

Además, comentó: "Mis hijos ya sueñan con un día escalar montañas como su madre. ¡Tu perspectiva de la crianza es diferente a la mía! Ninguna de las dos maneras son equivocadas, dos maneras diferentes de amar y ser amado".

Por otra parte, le envió un mensaje: "Bendice cada día y vívelo a tu manera. ¡Deja que los demás lo vivan a su manera! Namaste".

El tema no termino ahí ya que posteriormente Lisandra compartió una nueva reflexión en las historias de la red social mencionada donde se refiere a su forma de maternar.

"De pequeña veía a mi padre una vez a la semana, pero durante el tiempo que pasábamos juntos, me contaba historias de la antigua Roma, Egipto, Turquía, la antigua Grecia y cómo construyeron el medio oriente. Despertó en mí la curiosidad por las maravillas del mundo y hoy estoy recorriendo los parajes de sus bellas historias".

"Nuestros hijos vienen de nosotros, pero no son de nuestra propiedad, son almas que nacen para experimentar el amor y el desamor, y si tenemos suerte lograremos ser sus amigos por siempre y volvernos especiales para ellos. Enseñémosles que el mundo es vasto, y que nosotros estaremos siempre con ellos, aunque estemos lejos", cerró la modelo.