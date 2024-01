Comparte

En medio de la formalización de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, la Fiscalía reveló que en 2018 la autoridad comunal hizo una millonaria compra de collares para ser regalados.

Una de las personas a quien se les obsequió una cadena fue la diputada Carmen Hertz (PC). Ella representa el distrito 8, que comprende Maipú. Su nombre fue reportado en la audiencia por la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina.

La parlamentaria utilizó su cuenta de X para aclarar la situación: "La cadena, no collar, terminado en una estrella con puntas (al parecer marca Swarovski) que me fue enviada vía correo por la alcaldesa de Maipú el día 20 de junio de 2018 fue registrado en la plataforma del lobby, a pesar de no ser obligatorio porque el monto era muy inferior a lo que obliga el reglamento".

"Asimismo, fue devuelto en la oficina de parte de dicha municipalidad", agregó Carmen Hertz.