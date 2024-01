Comparte

Daniela Aránguiz, en uno de los últimos episodios del reality 'Tierra Brava', en donde está participando, reveló nueva información respecto a su expareja Jorge Valdivia.

Lo llamativo fue que, en esta oportunidad, la comunicadora aludió a la actual relación que mantiene el exfutbolista con la diputada Maite Orsini, afirmando que este le habría sido infiel.

"Se la cagó. Salió a bailar a una disco, pero ya se la engrupió, porque es un narcisista", afirmó.

En la misma línea, le envió un mensaje a Maite Orsini: "Te fuiste a meter a mi casa en Brasil, dormiste en mis sábanas, usaste mis toallas, quizás ocupaste mis pijamas, pero ahora los cachos son tuyos".

Por otro lado, Aránguiz cuestionó que la diputada Maite Orsini se defina como feminista: "Anda protestando por los derechos de las mujeres, las banderas, y se va a meter a dormir a mis sábanas".

Daniela Aránguiz repasó la infidelidad que sufrió

En la misma línea, explicó cómo se enteró que el exfutbolista le había sido infiel.

"Una amiga me llama y me dice: ‘¿Estás en tu casa? Acabo de ver a Jorge subiendo por tu ascensor, con una mina bajita y con melena", inició comentando Aránguiz.

Tras esto, aseguró que le envió una serie de mensajes al exseleccionado, donde incluso lo trató de 'maricón'.

"Me dolió tanto, porque yo construí ese hogar con él. ‘Llévala a otro lado, haz tu vida, no me importa con quién te acuestes, pero no mates mis recuerdos", le habría escrito.