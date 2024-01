Comparte

La Municipalidad de Maipú, Carabineros y PDI realizaron un operativo este viernes para erradicar una toma ubicada en terrenos cercanos a la intersección de Av. Pajaritos con Américo Vespucio.

El operativo consistió en desalojar personas que se habían tomado el terreno, derribar siete construcciones instaladas por ellos mismos y limpiar el sector. El objetivo del municipio era evitar que dicha toma se consolidara, creciera y se transformara en un foco de inseguridad para el sector.

“Tomarse terrenos públicos y venderlos es un delito, y nosotros no vamos a permitir que eso ocurra. En Maipú ya debemos lamentar las consecuencias de inseguridad para nuestros vecinos y deterioro del espacio público por tener campamentos que no se evitaron a tiempo en el pasado. En este caso eso no ocurrirá. Nuestro compromiso con el orden y la seguridad para nuestros vecinos y vecinas es constante y permanente. Los espacios públicos son de todos y todas, y no para el beneficio de unos pocos”, dijo el alcalde Tomás Vodanovic.

Durante la gestión del alcalde, el Municipio en coordinación con las policías ha desplegado operativos para impedir el establecimiento de nuevas tomas y la expansión de las que ya existen.