Claudia Gutiérrez, madre de Michelle Silva, joven que permanece desaparecida hace dos semanas, realizó un llamado por medio de sus redes sociales. En concreto, pidió que no se tomen represalias contra la familia del autor confeso del asesinato de su hija.

Recordemos que durante esta jornada un hombre reconoció que asesinó a la joven de 20 años. Tras la declaración, la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta un costado del río Aconcagua, a la altura del puente El Rey (comuna de San Felipe) para realizar las diligencias correspondientes.

El individuo fue llevado al lugar esposado, con chaleco antibalas y casco, en medio de un amplio contingente policial.

En concreto, la madre de Michelle expresó: "Esto que estamos pasando es muy doloroso para mi familia pero ahora solo les quiero pedir que no tomen represalias contra la familia de este bastardo que le hizo algo a mi hija".

"Lamentablemente uno no escoge a la familia. (Los familiares) son muy buenos amigos míos, de años, y ellos no tienen la culpa de tener un familiar así. En nombre de mi hija y familia les pido por favor dejen de culpar a estas personas que no tienen nada que ver", agregó Gutierrez.

El sujeto —que será formalizado por el delito de femicidio— pasará a control de detención mañana domingo.