Miembros de la familia del autor confeso del asesinato de Michelle Silva enviaron un fuerte mensaje por medio de sus redes sociales.

Jessica y Patricio Figueroa utilizaron sus cuentas de Facebook para solicitar que no se les envíen más mensajes de odio, ya que no tienen relación con el crimen del que fue víctima la joven de 20 años.

"Lamentablemente estamos en una sociedad que meten al mismo saco a todos, mi familia y yo no tenemos nada que ver con nada", indicó la mujer en su perfil personal de la red social mencionada.

Es necesario destacar que ellos son amigos hace varios años de la madre de Michelle, a quienes manifestaron su apoyo y lealtad en el avance de la investigación.

"Nosotros no hemos hecho nada con mi familia y que su odio sea directo al involucrado, ahora con quien yo debo hablar y mostrar mi lealtad es hacia Claudia Gutierrez Figueroa y a nadie más", cerró Jessica.

El llamado se suma al realizado durante la jornada pasada por la madre de la joven, quien señaló: "Lamentablemente uno no escoge a la familia. (Los familiares) son muy buenos amigos míos, de años, y ellos no tienen la culpa de tener un familiar así. En nombre de mi hija y familia les pido por favor dejen de culpar a estas personas que no tienen nada que ver".