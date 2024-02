Comparte

El embajador de Chile en España, Javier Velasco, se ausentó de la recepción anual que realiza el Rey Felipe VI y la Reina consorte Letizia Ortiz.

Al evento están invitados los representantes de 126 embajadas y concurren autoridades del gobierno español, la Unión Europea, entre otros.

Según informó La Tercera, desde Cancillería explicaron que el diplomático nacional “informó y se excusó con anticipación ante protocolo de la Casa Real”.

Agregaron que “el saludo del Rey al cuerpo diplomático coincidió con el feriado legal del embajador Velasco, razón por la cual se excusó con anticipación ante protocolo de la Casa Real”.

“Chile tiene muy buena relación bilateral con España en todos los niveles, y una situación como esta no la afecta. Es más, el Presidente del gobierno español ha anunciado una visita a Chile para marzo de este año”, concluyeron.

De acuerdo al mismo medio, Velasco estaría en Chile

Otra polémica

Esta no es primera vez que el embajador de Chile en España despierta cuestionamientos.

En septiembre del 2022, el Presidente Gabriel Boric llamó al “orden y la prudencia” a Javier Velasco, “sobre todo en el uso de redes sociales”, según informó en ese entonces la vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

Esto ocurrió luego que se viralizaran en redes sociales fotos de Velasco, en la que se ve a su pareja apoyando sus pies descalzos sobre su regazo al interior de un auto.

Entiendo lo que el jefe de Estado ha dicho, explicó Vallejo, es “que tenemos que ser responsable cuando habitamos cargos que son públicos. Cuando somos autoridades tenemos que saber habitarlos”.

“Por eso ya se estableció la comunicación corresponde, solicitada por el Presidente de la República y ejecutada, evidentemente, por nuestra canciller Antonia Urrejola“, concluyó.

En tanto, él dijo en octubre del año pasado en la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara del Senado que “yo por supuesto soy muy autocrítico de lo que ha ocurrido y me gustaría ser muy enfático respecto a esto”.

Junto a esto, indicó que “hubo una polémica, que para mí es muy doloroso tratar, que es esta fotografía que subió mi pareja a Instagram, a su cuenta privada, que ahora está cerrada, pero no es la única vez que sus publicaciones se usaron para cuestionar nuestra gestión, me refiero a mi gestión y la embajada”.

Otro cuestionamiento

Otro episodio que causó polémica fue cuando abordó los “30 años” en medio de un desayuno ante la organización Nueva Economía Fórum (NEF). Refiriéndose al estallido social, dijo que “un estallido de esas dimensiones no es una cuestión baladí. Para que llegáramos a eso se requirieron 30 años de políticas que profundizaron la desigualdad, 30 años de un país percibiendo eso de forma cotidiana”.

En la comisión explicó que “yo traté ahí de hacer un diagnóstico breve, con las deficiencias que eso pueda incluir, respecto de un hito de esas características, de esa magnitud, no es algo que se produzca periódicamente, sino que es algo que se produce frente a un malestar que se acumula frente a un periodo de tiempo”, explicó.

Y añadió que “no era mi interés ofender y les pido las más sinceras disculpas. Sin perjuicio de ello, me parece muy importante que no dejemos de lado la discusión en torno a la desigualdad en nuestro país y cómo el crecimiento económico puede no alcanzar a todos los lugares de la misma forma”.