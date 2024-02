Comparte

Autoridades de gobierno y Carabineros, entregaron volantes informativos en el peaje Lo Prado de la Ruta 68 entre Santiago y Valparaíso – Viña Del Mar, ante el peligro inminente de incendios forestales.

Bajo un alto flujo de vehículos, la subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández, junto al director ejecutivo de CONAF, Christian Little y el jefe (s) del departamento OS5 de Carabineros, teniente coronel, Erick Venthur, realizaron un llamado a las y los nuevos veraneantes a mantener acciones preventivas.

La subsecretaria Fernández valoró el esfuerzo de prevención y colaboración que existe entre distintas instituciones “como el Minagri, a través de CONAF, el ministerio del Interior, a través de Senapred, el MOP y muy especialmente, el trabajo que se ha realizado con Carabineros, Bomberos y el sector privado”.

La subsecretaria Fernández también hizo un llamado a las personas a estar preparadas para evacuar en caso de que sea necesario y recordó que siempre se debe tener “un kit de emergencia preparado, además de evacuar con las mascotas y tener identificadas las rutas de escape”.

Ministerio de Agricultura

El factor humano en la propagación de incendios forestales

Por su parte, el director ejecutivo de CONAF, Christian Little, recordó que el 99,7% de los incendios son provocados por los humanos y el 66% de ellos son por negligencias “como una fogata mal apagada o el uso de una herramienta que genera calor o chispas”.

“No tomamos las precauciones para poder evitar una ocurrencia de un fuego. Hay que ser precavidos en el uso de herramientas como mojar el sector donde se van a utilizar, por ejemplo, usar las cortadoras de pasto en la mañana o en al anochecer, ya que hay más humedad” y es más difícil que una chispa genere un incendio.

El teniente coronel del OS5 de Carabineros, Erick Venthur, hizo un llamado al resguardo de las personas y a tomar medidas personales “a disfrutar de la naturaleza, pero de forma responsable, no hacer quemas, no hacer fogatas en lugares que no están establecidos para eso”.

Además, destacó que Carabineros también está realizando campañas informativas para prevenir los incendios” a nivel país.

Consejos de los expertos

Finalmente, las autoridades entregaron los folletos informativos a los veraneantes, quienes aseguraron que aplicarán las medidas.

Las recomendaciones al llegar al lugar de veraneo:

No quemar basura ni residuos domésticos.

No realizar trabajos con herramientas que generen chispas o calor en sitio con vegetación.

Despejar los alrededores de las casas de veraneo de pasto alto y seco y de ramas y hojas en las canaletas y techos.

No usar fuentes de calor en días de alta temperatura y fuerte viento

En áreas silvestres el uso del fuego está prohibido en todas sus formas.

Revisar que el tendido eléctrico no esté en contacto con la vegetación, de ser así, llamar a la compañía respectiva

Estar atento al entorno y ante visualizar un humo, avisar al 130 de CONAF

Recomendaciones para evacuar de lugares de riesgo: