A pocos minutos de capotó un helicóptero en el Lago Ranco, el alcalde de la zona, Miguel Meza, entregó detalles al respecto.

En una conversación con Meganoticias, el jefe comunal sostuvo que la nave cayó en el sector Iligue y que según la información confirmada iban 4 personas abordo, de las cuales 3 estarían lesionadas y una fallecida.

“Estamos en el lugar ya, en el sector de Iligue estamos llegando con el personal de la municipalidad a ponernos a disposición para apoyar en esta emergencia”, comenzó diciendo.

Tras ello, expuso que pudo compartir con las personas afectadas, pero se negó a confirmar si se trataría de la familia del expresidente Sebastián Piñera.

“En este minuto hay solamente información que no es oficial, no me voy a permitir revelar nada todavía, prefiero tener el reporte de la Armada”, señaló.

Finalmente, comentó que el propietario del lugar donde salió el helicóptero le habría dicho que lo más probable es que el accidente fue provocado por el exceso de lluvia.

“El exceso de lluvia hizo que se empañaran los vidrios y a los pocos metros capotó en el lago (…) posiblemente al helicóptero se le empañaron los vidrios y les debe haber provocado una confusión con la altura y el lago”, aseguró.

“La lluvia acá es parte de nuestra zona, estamos acostumbrado a ello, está lloviendo bastante aquí en Iligue tenemos harta cordillera y harto cerro al lado del lago”, cerró Meza.