Recientemente, Sebastián Piñera Morel tomó la palabra en el funeral de su padre, el expresidente Sebastián Piñera, y se refirió a su labor en su familia y también en el país.

“Viviste siempre con mucha intensidad, pero me atrevo a decir que en los últimos dos años fue cuando más pleno y feliz te vi”, comenzó diciendo.

“Como hijos recibimos de ti y de la mamá un amor incondicional, que parecía infinito. Y nos dieron el apoyo y la libertad de seguir nuestros caminos. Hubo tanto momentos de amor, de alegría y grandes conversaciones, pero que nunca serán suficientes, ahora que te fuiste”, agregó.

Asimismo, complementó “nos enseñaste la importancia de tantos valores: la libertad, la lealtad, la democracia, proteger incondicionalmente los Derechos Humanos, y la preocupación de aportar a la sociedad”.

“Cuando niños nos costó tener que compartirte tanto con tu gran dedicación como emprendedor y como senador, pero los últimos 15 a 20 años fue increíble el amor que recibimos tus hijos y nietos. Nos enseñaste a gozar y vivir con alegría, siempre poniendo una cuota de humor, hasta en los momentos más duros, queriendo a los tuyos con intensidad y energía”, recordó.

En la misma línea, sostuvo “admiro como lograste desarrollar todas tus pasiones, como profesor universitario, como emprendedor y luego empresario exitoso, y que no dudaste ni un segundo en dejar todo eso atrás para abocarte de lleno al servicio público. Siempre mantuviste tu proyecto de familia, amigos y tu fe en Dios como algo primordial en tu vida. No fuiste ideologizado, sino de una honestidad intelectual incomparable, que te hacía no titubear ni caer en tentaciones populistas”.

“Fuiste fiel a tus principios, pese a que algunos, en momentos, trataron de socavar la libertad, la democracia y el progreso, tuviste siempre la convicción de que era el mejor camino para que Chile fuera un mejor país”, recalcó.

Por último, concluyó “fuiste un Rocketman, lo imposible no existía. Dedicaste la vida a tu país, de forma incansable e incombustible”.