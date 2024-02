Comparte

La influencer nacional Naya Fácil, en horas de la mañana de la jornada de hoy, sufrió una violenta encerrona en la comuna de La Florida.

La información fue publicada a través de la cuenta personal de Instagram, donde compartió videos del terrorífico momento que vivió, así como de las consecuencias.

En específico, chocó su vehículo contra la reja de una casa, por lo que terminó con el parachoques destruido.

Además, los antisociales destruyeron los vidrios del vehículo, con el fin de intimidad a la influencer.

“Acabo de chocar el auto, me acaban de hacer un portanazo (por la encerrona). Nos íbamos a juntar acá, porque una niña me iba a maquillar. Eran unos pendejos“, precisó la creadora de contenido en horas de la mañana, evidentemente shockeada.

En la misma línea, Naya Fácil expresó que “intenté retroceder y no me retrocedía el auto. Me bloquearan el auto, por eso lo choqué a cagar. Me tiraron al suelo y me dijeron ‘sácate los aros de oro’“.

En la serie de videos además precisó que ella no portaba nada de oro, pero que igual le quitaron los aros. Además, relató que los delincuentes ni siquiera la intimidaron como tal.

Los complejos días que ha vivido la influencer

Cabe señalar que, hace pocos días, la creadora de contenido fue detenida por Carabineros, tras protagonizar un confuso altercado en un bar-discoteque en Viña del Mar.

“Lo que ocurrió anoche obviamente es verdad, yo me tomé unos copetes y hubo una discusión“, explicó la joven a través de sus redes sociales.

Tras esto, aludió a la millonaria ayuda que ha brindado a los damnificados de la quinta Región: “No empañar la causa por la que nosotros vinimos”.

“Fue súper desagradable todo lo que pasó y también reconozco que llevo seis días acá, sólo fui a distraerme y más detalles de lo que ocurrió no me quiero referir“, afirmó en un video que compartió.