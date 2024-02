Comparte

Un grupo de delincuentes se hizo pasar por funcionarios de Carabineros para robar un domicilio, ubicado en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 05:30 horas de este lunes, cuando, al menos, siete malhechores llegaron hasta el domicilio en un vehículo e ingresaron a él mientras sus propietarios dormían.

Los antisociales vestían indumentaria similar a la que utilizan los carabineros, como cascos y chalecos antibalas.

Al ingresar a la vivienda, despertaron a una de las víctimas, momento en que se produce un forcejeo y la persona resulta lesionada.

“Son siete tipos los que ingresaron a mi domicilio. Me despiertan, me dicen unos garabatos a lo que me doy cuenta que su forma de hablar no era de un carabinero“, relató la víctima, según consignó 24 Horas.

Los delincuentes escaparon con dinero en efectivo y especies avaluadas en siete millones de pesos.