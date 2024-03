El Gobierno anunció el martes que ninguna empresa de Israel participará de la Feria Internacional del Aire y del Espacio 2024 (Fidae), la cual se realizará entre el 9 y 14 de abril.

La decisión se dio a conocer a través de un escueto comunicado emitido por el Ministerio de Defensa.

Sobre este tema fue requerida este miércoles la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien dijo que la decisión del Gobierno no fue fácil y que entienden que podría traer consecuencias.

“Para un país como Chile no es fácil tomar una medida de este tipo, no nos gusta tener que tomarla, es doloroso tomarla. Entendemos que tiene muchas consecuencias“, señaló la secretaria de Estado.

A lo anterior, enfatizó que “en la escala de las prioridades, los derechos humanos es el primer eslabón”.

“Cuando hay información de que están sucediendo cosas tan atroces como las que han sucedido en ese sector, en Gaza en el último tiempo, es necesario a veces tomar esas decisiones difíciles“, concluyó Tohá.

A través de su cuenta de X, el embajador de Israel, Gil Artzyeli, lamentó la decisión del Gobierno de “desinvitar a las compañías” de Tel Aviv de la Fidae 2024.

“La decisión perjudica aún más las relaciones bilaterales de más de 70 años, no sólo en defensa y seguridad, sino también en otras áreas como el manejo de recursos hídricos, la agricultura, salud, intercambio académico, ciencia y tecnología, etcétera”, apuntó el diplomático.

En la publicación también indicó que desde el 7 de octubre “la doctrina anti-israelí es aún más evidente. Incluso antes de que Israel respondiera a la masacre de Hamás, el gobierno ya igualaba a Israel con Hamás y la Yihad Islámica”.

