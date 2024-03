Comparte

El diputado Jorge Durán (RN) reaccionó a la polémica del Ministerio de las Culturas, señalando que “es una vergüenza que el Presidente siga pagando favores políticos”; luego de revelarse que asesores del ministerio no poseen título universitario.

La polémica instaló luego que funcionarios de la cartera revelaran que Gonzalo Pinto, jefe de gabinete de la ministra Carolina Arredondo, no posee título profesional y recibe una remuneración bruta mensual de $3.281.569 pesos más un bono de incentivo que bordea los $500.000.

Al respecto, el diputado Durán comentó que “es una vergüenza que el Presidente Boric siga pagando favores políticos con el dinero de los chilenos. De lo que prometió en campaña no ha cumplido nada. Solo se ha dedicado a repartir cargos políticos a sus amigos que no tienen ni preparación ni experiencia”.

De acuerdo a la información de transparencia, además de Pinto, otro asesor de la ministra no contaría con título profesional. Se trata de Marcos Cárdenas Jahnsen, quien desempeña labores como asesor del gabinete de la ministra.

“Esto es una burla descarada, porque el mismo Presidente prometió acabar con el amiguismo y el compadrazgo. Pero ha hecho todo lo contrario, no le importa el bienestar del país, solo acomodar a sus amigos. No entiende que al tener gente que no está capacitada, este Gobierno seguirá cometiendo errores y seguiremos cayendo en un abismo del que tardaremos años en salir”, cerró el parlamentario.