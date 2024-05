Comparte

Tras cumplirse ocho semanas de iniciado el Censo de Población y Vivienda 2024, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) comienza la segunda etapa de levantamiento que se extenderá hasta junio.

En ella, se busca asistir a aquellas viviendas que, por diversas razones, no pudieron ser censadas en el primer recorrido, por motivos como: sus residentes no estaban presentes, no pudieron responder u optaron por no hacerlo.

Cabe destacar que a la fecha se visitaron y contactaron más de 6 millones de viviendas a lo largo del país, de las cuales, alrededor de un 5% no ha podido o ha optado por no realizar la entrevista presencial.

El Ricardo Vicuña, director nacional del INE, sostuvo que “según lo planificado, hemos concluido el primer recorrido del territorio, y ahora estamos iniciando esta segunda etapa que busca resguardar que todos y todas puedan ser censados”.