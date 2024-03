Comparte

El Colegio de Profesores denunció que una docente se quitó la vida tras ser amenazada de muerte por una alumna y su apoderado. La maestra realizaba clases en la escuela D-68 José Papic Radnic, de la ciudad de Antofagasta.

El lamentable deceso de Katherine Yoma Valdivia, profesora de Inglés, se registró el jueves 7 de marzo. El cuerpo de la fallecida fue descubierto por familiares.

“La profesora se habría quitado la vida tras no superar cuadros de ansiedad, depresión y miedo ocasionados por los ataques y amenazas por parte de una de sus alumnas”, indicó el gremio por medio de un comuniado.

“En el 2023 la Docente hizo presente la falta de apoyo por parte del propio establecimiento como por parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS)”, agregaron.

“Se vulneran derechos fundamentales de los docentes“

Antes, por medio de una declaración pública, la docente indicó: “Me enfrente a una situación extremadamente preocupante relacionada con una estudiante del establecimiento. Esta estudiante mostraba comportamientos altamente perturbadores, tanto dentro como fuera de la escuela”.

Tras la denuncia el apoderado de la alumna la esperó afuera del establecimiento, donde la agredió física y verbalmente: “Ahora me las vas a pagar”, “eres una mierda de profesora”, “por tu culpa mi hija no está en la escuela” y “te voy a pillar cuando te vayas”, fueron algunos de los insultos que emitió el sujeto.

Además, el hombre rompió su celular tirándolo al piso: ““En ese momento, mi celular, dignidad y salud mental estaban destruidas”, recordó la profesora.

Luego del episodio, la docente indicó: “(La estudiante) asistía también cuando iba a retirar a mi hermano más pequeño. Aún cuando las amenazas de muerte son una falta gravísima según nuestro manual de convivencia escolar, en lugar de sentir protección, me sentí sola“.

“La escuela nunca me ha contactado para saber cómo estoy y la corporación me dice que no se pueden reunir conmigo porque estoy con licencia. En ese colegio se vulneran derechos fundamentales de los docentes. Hay malos tratos por parte de nuestros superiores, de nuestra jefatura”, había manifestado en la época”, cerró la profesora en la declaración previa a su deceso.