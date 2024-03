Comparte

La Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) manifestó su descontento luego que el gobierno solicitara la renuncia del exdirector de la institución, Álvaro Hormazábal.

El personal del organismo lamentó la determinación de La Moneda, “porque justamente hace responsable a nuestro Servicio de los problemas que se han generado entre los municipios afectados por la catástrofe y el Cogrid Regional (instancia a cargo del manejo de la emergencia)”.

“Es una resolución de carácter político y no técnica no busca necesariamente mejorar estos problemas, sino más bien contribuye a potenciar la imagen de gobiernos locales que no han estado a la altura de esta catástrofe, situándose en una posición de solo exigir resultados”, agregaron.

Funcionarios llaman a fortalecer Senapred

Asimismo, los funcionarios del organismo hicieron un llamado a fortalecer Senapred.

Tras solicitar la renuncia de Hormazabal, no “será posible trabajar adecuadamente en materia de prevención y respuesta frente a las próximas catástrofes o desastres, si no se fortalece con recursos y personal adecuado a un Servicio en proceso de instalación”. Cabe recordar que, con el paso de ONEMI a SENAPRED, al organismo “le fueron entregadas nuevas responsabilidades con una escuálida inyección de recursos financieros y de personal”.

Como consecuencia de la escasa inyección de recursos, en los mega incendios de la Región de Valparaíso, “se debió trasladar personal de regiones y de nivel central para hacer una dotación mínimamente adecuada para enfrentar las diversas tareas de apoyo en las zonas afectadas”, agregaron.

Con el apoyo adicional, el organismo trabajó con 30 funcionario. Aquello, a jucio de los funcionarios, “dista mucho de las dotaciones de otros servicios públicos de la región y de los mismos municipios afectados”.