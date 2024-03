Comparte

Tras finalizado el Comité Político, la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los dichos del titular de Justicia, quien aseguró que “esperaría que el general director (Ricardo Yáñez) evaluara su renuncia antes de ser formalizado”.

Consultada por el tema, Vallejo manifestó que “es importante insistir en algo que hemos dicho, tanto el propio ministro Cordero como el resto de autoridades de Gobierno en esta materia, y es que las formalizaciones son un punto de inflexión”.

“Nosotros, de manera responsable, consideramos que ahí, en ese momento, tenemos que tomar decisiones, dado que frente a cualquier cuestionamiento lo importante es resguardar a las instituciones y no a una persona en particular“, añadió.

En esa línea, y comparando con la renuncia del director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, la secretaria de Estado destacó que “en la medida que las autoridades, en este caso de las policías sigan al mando, es porque el Presidente de la República ha decidido mantenerlas en el mando hasta que decida lo contrario”.

“Esa decisión es la que a ustedes les puede decir si es que hay un respaldo o no a la labor en particular, pero esto tiene que ver, insisto, con algo que hemos sostenido; la formalización es un punto de inflexión y, además, la necesidad de que las instituciones no se vean perjudicadas en su labor diaria que es el combate a la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, porque ese es el objetivo central”, concluyó.