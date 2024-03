Comparte

Sergio “Checho” Hirane vivió un tenso momento este domingo, mientras hacía un acto de presencia en una manifestación por los derechos humanos en Palestina, en el marco del conflicto en Gaza.

Como quedó registrado en un video, el locutor de radio Agricultura fue cuestionado por unos sujetos presentes en el eje de la Alameda, quienes, además, pidieron su salida de la columna de personas.

Sobre lo sucedido, Hirane se refirió a en su programa “Conectados”. “Fui en moto, porque iba a estar un minuto ahí porque iba a apoyar a los dirigentes. Y dejé la moto estacionada allí en la Alameda, no podía dejarla porque tenía mi casco. Iba a bajarme, iba a apoyar y me iba a ir, porque a mí las cuestiones masivas no soy muy amigo de eso“, relató.

En ese contexto, dijo, “se me acerca un señor que no tenía nada que ver con la comunidad palestina y me empieza a increpar, y decirme que yo no tengo derecho de estar en dicha marcha porque yo nunca fui a las marchas contra las violaciones a los derechos humanos en Chile”.

“No entiendo por qué me estaban diciendo eso, cuando he condenado permanentemente las violaciones a los derechos humanos ocurridos en Chile. Mi único pecado es haber apoyado el Golpe en ese minuto, porque teníamos un gobierno que se había salido totalmente de la constitución, nos estaban llevando a una guerra civil y la destrucción total del país. En ese minuto pensé que no había otra salida política. Posteriormente, siempre condené la violación a los derechos humanos“, señaló “Checho”.

Asimismo, aclaró: “A mí nadie me expulsó de la marcha, simplemente un señor se puso a gritar ahí, después vino otra señora. Ambos no eran de la comunidad palestina”.

En ese sentido, el conductor de radio decidió irse del lugar para “bajarle el perfil a esta tontera de dos o tres personas, tampoco crean ustedes que fue una cosa masiva”.