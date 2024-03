Comparte

El Instituto Res Publica organizó el conversatorio “Venezuela 2024: Elecciones y perspectivas”, el cual reunió a Marcel Oppliger, editor de Opinión en el Diario Financiero, y Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, para analizar la situación política y electoral del país llanero.

Cabe señalar que este 28 de julio, Nicolás Maduro buscará su segunda reelección con el respaldo unánime del oficialismo, mientras la oposición sigue enfrentando una serie de persecuciones y cambio de reglas que hacen imposible garantizar una elección transparente y libre.

Julio Borges participó del encuentro vía Zoom desde Bruselas, donde actualmente se encuentra comprometido en una serie de visitas y reuniones para abogar por la causa venezolana. Desde allí, enfatizó la importancia vital de la participación de la Unión Europea en las próximas elecciones en Venezuela. Borges señaló que la presencia de la Unión Europea sería fundamental para destacar ante el mundo los graves atropellos que enfrentan la oposición y los disidentes en el país. “Es de vida o muerte que la Unión Europea esté presente”, afirmó el político y abogado venezolano.

Por su parte, Marcel Oppliger describió las elecciones venezolanas como atípicas, marcadas por la falta de observadores internacionales, la manipulación del mapa electoral y la persecución de candidatos opositores. Además, expresó su preocupación por la falta de garantías democráticas en el proceso electoral, subrayando la frustración tanto dentro como fuera de Venezuela.

“Hay una serie de características que hace difícil decir que en Venezuela existen elecciones que dan todas las garantías de un proceso democrático, ya sea en términos de transparencia, igualdad y competencia. Se vive con mucha frustración cualquier proceso electoral venezolano”, señaló Oppliger.

Asimismo, Julio Borges hizo hincapié en el deterioro progresivo de la situación en Venezuela desde 2012, comparando la realidad actual con un escenario aún más desafiante que el ficticio mundo de Jumanji. Alertó sobre el continuo debilitamiento del sistema electoral y la represión del régimen hacia cualquier voz disidente.

“Cuando llevo mi mente al año 2012, siento que estábamos en Luxemburgo o en un cantón suizo. Éramos felices y no lo sabíamos. Ahora estamos mucho peor que Jumanji. De verdad que no hay descripción de palabras para decirles que la tragedia del año 2012 en adelante es inenarrable, se ha deteriorado todo. Se han hecho muchas elecciones en Venezuela precisamente para ir destruyendo en cada elección el voto y el sistema electoral”, dijo Borges.

Además, los expositores resaltaron la importancia de la perspectiva latinoamericana en el análisis de la crisis venezolana. Oppliger enfatizó que Venezuela representa el principal desastre económico, político y humanitario de la región, mientras Borges advirtió sobre la influencia de potencias extranjeras en el país, que amenazan la estabilidad democrática en toda América Latina.

“No hay un gobierno tan fracasado como los que han dirigido Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Si buscamos las métricas con las que se miden los éxitos de un gobierno, y por supuesto no solo las económicas, sino las democráticas y sociales, el fracaso de la Revolución Bolivariana bajo Chávez y Maduro simplemente no tiene parangón porque Venezuela es un país que hoy en día está lamentablemente de rodillas y lo que estamos viendo ahora, esta relación violenta y con una represión incrementada, es una reacción bastante estudiada a nivel mundial de regímenes autoritarios que buscan válvulas de escape a sus problemas. Entonces no es casualidad que hasta hace poco Venezuela incluso está amenazando con una guerra con Guyana. Sería la primera guerra territorial en Latinoamérica en un siglo probablemente. ¿Y por qué motivo? Solo para distraer la atención de los problemas venezolanos”, aseguró Oppliger.

En tanto, Borges puntualizó que “el problema de Venezuela no es de Venezuela, es un problema de Occidente. Y es un problema de Chile también. Vimos lo que sucedió con el Teniente Ojeda. Venezuela se ha convertido en el cuartel general de una cantidad de países que ni siquiera en la Guerra Fría actuaban por la libre en el continente. Irán actúa desde Venezuela en Venezuela, pero también en Bolivia y también en Nicaragua. Rusia actúa en Venezuela y en Nicaragua. China está metida en todo el continente. Corea del Norte actúa en Nicaragua y en Venezuela. Cuba hace lo que le da la gana en Venezuela, es decir, Venezuela hoy por hoy es un país ocupado por potencias y por un cuadrante totalitario cuya tarea es demoler la democracia en toda la región”.