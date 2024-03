Comparte

Luis Cordero, ministro de Justicia y Derechos Humanos, confirmó la instalación de inhibidores de señal de teléfonos celular en el Centro Penitenciario Santiago 1. El secretario de Estado indicó que la medida busca evitar que los internos cometan delitos desde el interior de la cárcel.

Según consigna T13, en un punto de prensa realizado en la comuna de El Bosque, la autoridad destacó que distintas administraciones del Estado han realizado intentos por instalar dichos inhibidores, sin embargo no ha sido eficaz “por el tipo de tecnología”.

Dicho lo anterior, Cordero confirmó: “Nosotros finalmente hemos diseñado un plan para la inhibición. Se ha adjudicado una licitación que se está llevando a cabo en su primera fase en el sector penitenciario de Pedro Montt, donde se encuentra la cárcel de máxima seguridad, Santiago 1 y la ex Penitenciaría“.

El ministro informó que la instalación se realizará en las próximas semanas, sin embargo no dio fecha exacta. “Por razones de seguridad no puedo detallar el contenido de la tecnología, solo puedo decir que no hay otro país de América Latina que tenga este tipo de tecnología. Respecto de las instituciones que hay en el Estado, esta debe ser la tecnología de inhibición más sofisticada que tiene el Estado de Chile”, explicó.

Sobre las amenazas realizadas por reos para sabotear el proceso de intalación, denunciadas por personal de Gendarmería, Cordero indicó: “lo que quiero transmitir a todas las personas es que la inhibición se va a ejecutar“.

“En segundo lugar, que todos aquellos que quieran afectar, sabotear o perjudicar van a tener todo el peso de la ley. En tercer lugar, quiero transmitir a las personas que el Estado ha tomado todas las medidas preventivas y de coordinación eficaz para evitar que se produzca cualquier conflicto al interior de los penales. Lo que quiero decir en términos sencillos, es que las medidas se han tomado”, cerró.