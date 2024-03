Comparte

Las polémicas del caso Hermosilla están lejos de terminar. A la filtración de información de causas por parte ex director de la PDI Sergio Muñoz al abogado, se suma que el propio penalista habría influenciado en el nombramiento de dos ministros del Poder Judicial.

Se trata de Jean Pierre Matus, ministro de la Corte Suprema desde el 2021 y de Antonio Ulloa, integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago desde el mismo año. En ambos casos, Hermosilla pujó para que fuesen nombrados.

Según constató CIPER Chile, la Fiscalía Metropolitana Oriente extrajo más de 777 mil páginas de informe desde el celular del abogado, en donde resaltan conversaciones del leguleyo con diversos parlamentarios, jueces y altos cargos en La Moneda, respecto a nombramientos del Poder Judicial, develando las influencias de Hermosilla.

Pese a que los persecutores aún no terminan de revisar el informe de las conversaciones de Hermosilla, ya ha salido a la luz evidencia de que el abogado cercano al piñerismo posicionó nombres dentro de las altas esferas del Poder Judicial. Incluso en 2021, cuando el abogado era asesor del Ministerio del Interior, el entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, le habría transmitido al expresidente Piñera su molestia por el papel que cumplía Hermosilla en el nombramiento de un juez en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Influencias de Hermosilla en nombramientos del Poder Judicial

Ulloa, la carta de Hermosilla en la Corte de Apelaciones de Santiago

Se trata del ministro Antonio Mauricio Ulloa Márquez, quien postuló al cargo en 2019 y 2021, siendo nombrado en la segunda instancia. El propio juez reconoce la influencia del abogado en su nombramiento.

“Desde el primer intento de llegar a la corte en Santiago que tengo conversaciones con él (Luis Hermosilla), como tengo con muchas personas (…) El año 2021 me incluyeron en otra terna, y ahí me nombraron. Ya casi terminando el gobierno del Presidente Piñera. Y ahí también me ayudó Luis. Él hizo el intento de ayudarme y resultó“, comentó el magistado al citado medio.

Nombramiento de Matus en la Corte Suprema

Por su parte, el magistrado de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus Acuña, también señala haber tenido conversaciones con Hermosilla previo a su nombramiento dentro del Poder Judicial. Eso sí, descarta haberle solicitado ayuda para influir en el epresidente Sebastián Piñera.

“Cuando mi nombre apareció en la quina de postulantes a la Corte Suprema, en algunos medios se publicó información y críticas infundadas contra mi postulación. En tales circunstancias, llamé a personas que conocía (…) Entre ellas al señor Hermosilla. No le pedí gestiones a mi favor, y desconozco que las hubiese hecho. Solo lo puse al tanto de los antecedentes, dada su cercanía con el Presidente Piñera“, declaró a Ciper Chile.