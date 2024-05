Comparte

Esta semana Emeterio Ureta sorprendió a todos sus seguidores en las redes sociales tras presentar a su nueva pareja, Ximena, quien tendría solo 33 años.

En medio de todos los comentarios por este amorío, Ximena o más bien Ana Isabella Ríos, su nombre real, habló con FM Dos y reveló detalles de su relación con Tita Ureta, la hija de su pareja.

Al comienzo, dejó en claro que la comunicadora no estaría muy contenta con este romance “desde una llamada que le hizo él delante de mí, ella le dijo que no quería que estuviera conmigo porque ‘quién era yo’, ‘por qué no la había presentado’, ‘que por qué me había llevado a la casa’, porque estuve en la casa de él”.

Tras ello, agregó “entonces a ella no le gustó esto porque era como que había pedirle permiso a ella para poder ver a Emeterio, eso nos cayó super mal. Desde ese entonces ella no quiere saber nada de mí”.

Finalmente, comentó que una vez se la encontró en las instalaciones de Mega, donde ella estaba trabajando como extra, y que ni siquiera se acercó a saludarla.