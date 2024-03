Comparte

El alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, conversó con La Mañana de Agricultura para abordar los esfuerzos a nivel comunal y regional para enfrentar la delincuencia, rechazando además la idea desplegar militares en el territorio para resguardar la seguridad.

“Nosotros somos parte de la Asociación Metropolitana de Municipios por la Seguridad, que es una asociación donde está Santiago, Estación Central, Providencia e Independencia. Venimos trabajando junto con el propósito de generar proyectos que permitan más equipamiento, logística e infraestructura, para enfrentar el comercio ilegal y la delincuencia”, señaló.

“Adicionalmente, dado que trabajamos colaborativamente, generamos planes en conjunto. Uno de ellos es el plan de copamiento territorial en los distintos sectores, con el propósito de liberar las zonas de comercio irregular y disminuir la ocurrencia de delitos“, destacó.

“El delito y la incivilidad se van desplazando, por eso la mejor estrategia es trabajar colaborativamente los distintos municipios, sin que los límites comunales se vuelvan una barrera”, explicó.

Por otro lado, el jefe comunal se refirió a la postura surgida desde otros municipios para contar con apoyo militar en zonas de infraestructura crítica, comentando que “es una cosa que no descartamos, nosotros tenemos que estar siempre tenemos que estar disponibles para revisar la situación de nuestras comunas y ver cuál es la mejor herramienta”.

Alcalde de Independencia por Ley de Infraestructura Crítica: “Me parece perfectamente razonable y puede ser una contribución”

07 de octubre de 2023 / SANTIAGO Alcalde de Independencia, Gonzalo Durán. A propósito del corte de suministro de agua programado para los días 6,7 y 8 en seis comunas de la RM, por trabajos en la línea de Metro, el gobernador de Santiago, junto con el alcalde de Independencia, Gonzalo Duran, revisan en terreno uno de los 18 puntos de abastecimiento de agua habilitados en la comuna de Independencia. Serán 80 puntos en total para asegurar la provisión de agua potable a los usuarios en las comunas afectadas. FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO

“En el marco de la ley de infraestructura crítica, me parece que es perfectamente posible, razonable y que puede ser una contribución. También he señalado que estoy en contra de que militares puedan cumplir funciones de despliegue en los territorios, barrios y poblaciones para la labores de seguridad. Esto no por una consideración ideológica, sino por una consideración práctica”, afirmó.

“Los militares tienen una formación de otra naturaleza, están formados para conflictos externos, para la guerra. Pueden cumplir otras funciones civiles, pero no están preparados para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y meterse en las poblaciones”, declaró.

“Ley de infraestructura crítica, sí, me parece entendible, pero despliegue en los territorios, yo creo que hay que concentrar todas las fuerzas posibles en las policías y en particular en Carabineros”, sugirió

“Para eso los alcaldes hemos propuesto liberar a los carabineros de labores administrativas, de labores de tránsito, cuestiones menores que pueden realizar los mismos municipios”, cerró.