Tensa es la situación que se ha gestado entre los comediantes Paul ‘El Flaco’ Vásquez y Luis ‘Don Comedia‘ Slimming.

Los roces entre ambos surgieron luego de que este último se presentara en el Festival de Viña del Mar hace unas semanas, donde bromeó con el pasado con las drogas de Vásquez.

En específico, Slimming en medio de su rutina relató que “un comediante clásico contó que se gastaba más de 800 mil pesos semanales en cocaína“, aludiendo a ‘El Flaco’.

El chiste en cuestión no fue bien recibido por Paul Vásquez, quien en primera instancia señaló que él era el “único autorizado de contarle la historia a mis nietos y a mis hijas menores. Es eso“.

Y este no fue el único mensaje de Vásquez, ya que en otros programas aseguró que Slimming hizo una “apología de mi condición de drogadicto”.

El nuevo mensaje de Paul Vásquez a disculpas de Luis Slimming

Cabe señalar que Slimming terminó ofreciendo disculpas por su chiste, lo cual hizo con un toque de ironía.

“Era un chiste, no sé si cachas esos chistes. Me imagino que sí porque es humorista. Me da lata que un humorista tenga menos humor que un alcalde, como al alcalde de Marchigüe lo traté de borracho y se cagó de la risa“, fue parte de las disculpas de Slimming.

Ahora Vásquez fue contactado por el programa ‘Zona de Estrellas’, en donde reaccionó a estas disculpas.

Con un escueto mensaje, el ‘Flaco’ dejó en claro que no aceptó sus disculpas: “Que se vaya a lavar bien la raja el cul… No estoy ni por al lado, de verdad que no estoy ni por al lado“.

