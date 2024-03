En medio de una conversación sobre pacto fiscal y temas económicos, Sergio Bitar se retiró como panelista de Conectados.

El debate se dio durante esta jornada, en un diálogo conformado por Sergio “Checho” Hirane, Magdalena Merbilháa, Sergio Bitar y Mikel Uriarte, instancia donde Bitar aseguró que “es muy difícil estar en este programa”.

Tras ello, se retiró del estudio, argumentando que “es muy difícil la incomprensión”. Posterior a ello, Checho Hirane dijo que esa “incomprensión” de la que habló el político es porque “no se le dio la razón”.

Minutos más tarde, el exsenador entregó una breve declaración en sus redes sociales, donde manifestó que “he resuelto dejar mi participación en el programa Conectados de radio Agricultura”.

“Llegamos a un punto en que no se puede dialogar. No hay respeto personal ni tolerancia con una opinión distinta. Uno de los participantes hace casi imposible estar presente. 3 personas te apabullan apenas empiezas a razonar”, sumó.

Finalmente, agradeció la invitación, aunque enfatizó en que “en esas circunstancias no puedo contribuir”.

