Harold Mayne-Nicholls estuvo presente en El Rompecabezas conversando sobre la presentación de los Juegos Olímpicos. Además, se refirió a la posibilidad de que Chile pueda organizar una cita olímpica en 12 años más.

El ex director ejecutivo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, conversó con Pedro Carcuro. La ceremonia inaugural de París 2024, donde estuvo el Team Chile, y el nivel de evento realizado en Francia fueron parte de los temas puestos sobre la mesa.

En cuanto a los montos que se manejan para realizar una apertura de este nivel, Mayne-Nicholls aseguró que “nosotros hicimos cuatro ceremonias durante los Juegos Panamericanos, dos en el Estadio Nacional, una en La Florida y la otra en Cerrillos. Las cuatro ceremonias en total costaron del orden de los 12 millones de dólares, todos los costos”.

El ex presidente de la ANFP fue consultado por su participación en una posible postulación de Chile los JJ.OO en 2036: “Si me invitan, por supuesto que voy a participar en todo, pero hasta el momento no estoy en eso. Estamos cerrando el tema de los Juegos Panamericanos y los Para Panamericanos, pero hasta el momento no he participado en nada”.

Posible candidatura de chile para 2036

Además, Mayne-Nicholls se refirió a los montos que se manejaron en París y lo comparó con la organización de Santiago 2023. “La villa (olímpica) costó 2.000 millones de euros. Nos dicen que para incrementar más seguridad para los juegos, pusieron sobre la mesa 1.000 millones de euros más. Esas cifras nosotros no las podemos manejar, pero nosotros con los 600 millones de euros, un poquito menos, hicimos unos juegos austeros, pero de muy buen nivel”, indicó.

“El gran problema que tenemos es que en algunos recintos, para unos Juegos Olímpicos, pueden ser muy limitados en cantidad de público que llegue. Pero no lo veo tan problemático”, añadió.

Además, el ex CEO de Santiago 2023 agregó: “Nos hemos dado cuenta aquí, que usan mucho las instalaciones temporales, no construyen permanente. Entonces van a terminar los juegos y las van a desarmar. Hay que apuntar hacia allá y no tanto a dejar construcciones permanentes, que después cuesta llenarlas, porque no es tan fácil”.