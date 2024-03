Continúan las reacciones frente a la idea de realizar las elecciones municipales y regionales en dos días, esto luego de que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, asegurara que “la posibilidad de fraude es enorme”.

En esa línea, y durante esta jornada, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, abordó la respuesta de la edil, enfatizando en que “yo le diría a la alcaldesa Matthei que recuerde que ella y yo fuimos elegidos en una elección de dos días, donde no hubo ningún cuestionamiento y fue absolutamente impecable”.

“En consecuencia, no entiendo su cuestionamiento y amenaza de posible fraude, ante la misma situación dos o tres años después”, añadió.

Por ello, emplazó a la autoridad comunal: “Si bien ella está en campaña, no meta en la campaña a uno de los servicios más importantes de nuestra democracia, que es el Servel, que es respetado internacionalmente y que nunca ha tenido un fallo electoral”.

“¿Que emita sus opiniones? Bien, ¿que haga campaña? Como lo estime conveniente, pero no debilitemos nuestra democracia para ganar votos”, concluyó.

Alcaldesa @evelynmatthei, usted y yo fuimos electos en una votación de 2 días. Y ahí no hubo fraude. No menoscabemos al @ServelChile: una de las mejores instituciones públicas de Chile que no ha tenido irregularidades. https://t.co/xNJJ5VWhXe