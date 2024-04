Comparte

Esta tarde se decretó la medida cautelar de prisión preventiva para la mujer que protagonizó una balacera en el Mercado de Lo Valedor, esto luego de quitarle un arma de fuego a un guardia mientras era detenida en el lugar y disparar contra tres personas.

El hecho ocurrió en el marco de la marcha blanca que se realiza en el mercado para reforzar la seguridad del mercado. Donde desde este 1 de abril se exige carnet de identidad chileno para ingresar.

En ese sentido, durante un control en el ingreso a este recinto, la mujer intentó agredir a un guardia, acercándose un vigilante privado a ella para controlar la situación.

Fue entonces cuando “en un descuido esta mujer extrae el revólver que porta el vigilante y realiza un par de disparos donde lesionó a un camarógrafo de Chilevisión, al guardia de seguridad y una tercera persona que aparentemente sería de prensa“, señalaron desde Carabineros.

La autora de los disparos fue imputada y formalizada este lunes por tres delitos de homicidios frustrados, amenaza y robo por sorpresa, esto según detalló la Fiscalía Centro Norte.

La investigación del caso quedó fijada en 100 días, período por el cual la mujer deberá permanecer en la cárcel a la espera de una sentencia.

Desde la defensa de la mujer, el abogado defensor Richard Maldonado sostuvo que su representada “fue formalizada por el delito de robo por sorpresa por el intento de sustracción del arma que portaba el guardia de seguridad, el robo por sorpresa exige un ánimo de lucro que en ningún caso está presente en esta causa”.

“En segundo lugar, se formaliza por infracción a la ley de arma, que es por la tenencia, pero es la misma arma, que primero se dice que fue objeto de un robo por sorpresa y luego se dice que es el medio para cometer los tres delitos más graves; los homicidios frustrados. Sobre esa base entendemos que esa infracción a la ley de armas no se encuentra configurada”, afirma la defensa.

“Lo más importante, respecto de los homicidios frustrados, entendemos que no se dan porque es un contexto donde esta señora, lleva 30 años trabajando en Lo Valledor vendiendo desayunos. No tiene antecedentes anteriores y tuvo un inconveniente con los guardias porque no la dejan entrar porque no tiene un puesto”, sostuvo.

“En ese contexto se produce la detención de ella y en ese forcejeo, ella intentando zafarse que a su juicio era injusto, ella toma esta arma y esta arma está en todo momento apuntando al suelo. En ningún caso hay una intención de apuntar directamente contra las personas y afectar la vida de estas personas”, afirma.