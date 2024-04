Comparte

Una nueva panelista se sumó este martes al programa “Conectados” de Radio Agricultura, conducido por Sergio “Checho” Hirane.

Se trata de Paz Suárez, ex vicepresidenta del PPD, quien declaró estar contenta por esta participación en el espacio, y que se suma a las nuevas integrantes como Ximena Rincón, Pamela Jiles y Mara Sedini.

“Estoy súper agradecida por la oportunidad. La verdad es que cuando uno está en política, hay que esperar siempre, porque nadie te cede el espacio. Todo espacio tú te lo ganas, nada es cedido“, comenzó diciendo Suárez.

“Hoy día, en estos espacios fuera de la política, he podido ganar mis espacios con cerebro propio. Yo siempre digo que soy una mujer, pese a que fui militante de un partido político, con cerebro propio. No me pautean. Uno es agradecida de que se valore esto. Siento que la Radio Agricultura ha valorado mi autonomía de pensamiento, lo que me da tranquilidad para estar aquí, conversar desde el punto de vista mío”, agregó la también panelista de “Sin Filtros”.

Por su parte, “Checho” Hirane agradeció sus palabras. “En eso siéntete en plena libertad. Si algún día sientes que los demás panelistas o el conductor está hablando algo que va totalmente en las antípodas de tu pensamiento, ten plena libertad para dar tu opinión, porque acá no vetamos a nadie. No pauteamos editorialmente a nadie. Lo único que pedimos es una línea de respeto, pero esa es una cosa básica para la convivencia”, dijo.