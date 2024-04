Comparte

Tras el triple homicidio en Alto Hospicio, Región de Tarapacá, el alcalde de la comuna, Patricio Ferreira, solicitó al Gobierno mayor reguardo militar.

Consultado por esto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, destacó la importancia, que para que esto ocurra, de la tramitación del proyecto de ley de Infraestructura Crítica.

“Quiero reiterar una prioridad del Gobierno. El Gobierno quiere tramitar la ley de Infraestructura Crítica, porque hoy día el despliegue de las Fuerzas Armadas por motivos de seguridad requiere un marco legal que no tenemos. Eso no se puede hacer sin tramitar la ley de Infraestructura Crítica”, dijo este jueves.

“Para esto, los proyectos se tramitan en el Congreso. Por lo tanto, el Gobierno espera tener los apoyos y los acuerdos en el Congreso para tener esa herramienta, que así como el alcalde, habrá que evaluar en distintos territorios de Chile, pero hay que tener la herramienta legal. Por eso el Gobierno presentó una ley y quiere tramitar la ley de infraestructura crítica para tener esa herramienta”, insistió.

No obstante, el subsecretario Monsalve destacó que existe una “discusión previa” a esto. “Estamos discutiendo el uso de Fuerzas Armadas porque no tenemos suficientes policías, y no tenemos que olvidarnos de esa tarea. La tarea prioritaria es que Chile tenga más policías y, por eso, quiero reiterar la importancia de que también tengamos acuerdos en materia presupuestaria para que el Gobierno pueda ingresar los proyectos de ley que fortalezca la dotación de la Policía de Investigaciones y que fortalezca la dotación de Carabineros de Chile. Un país más seguro tiene que tener buenas policías, como las que tenemos, pero también tiene que tener más policías”, concluyó.