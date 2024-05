Comparte

El Hospital y un Cesfam de Constitución sufren afectaciones por lluvias que se registran en la Región del Maule. Además, cuatro departametnos quedaron inundados y cerraron el Paso Fronterizo Pehuenche.

En detalle, el Hospital quedó afectado por goteras mayores. El box de urgencias finalmente fue reinstalado en otra dependencia. “No obstante, se mantiene operatividad del servicio en su máxima capacidad”.

En el caso del Cesfam del centro, quedó en estado semi operativo con considerables goteras al interior. Las salas y Box que quedaron inhabilitados son: “Sector SOME C, Sala multiuso, Sector SOME B, Sala ERA, Sala Victimas, pasillo CCR, Pasillo SOME Central, Sector B BOX Dental N°3, Sala de Lactancia, Ingreso Principal frente a OIRS”.

Además, en la misma comuna se registró la inundación de cuatro departamentos en la Villa las Cumbres. En todos los casos, la municipalidad les enrtegó kit de limpieza a las familias afectadas.

Junto a ello, se informó del peligro de remoción en masa en la Ruta L-45, en la comuna de Linares.

Por último, se dio a conocer que el tránsito está suspendido en el Paso Fronterizo Internacional Pehuenche a partir del KM 138,2 por el evento meteorológico.