El exministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió en La Mañana de Agricultura a la crisis de seguridad que afecta al país, a raíz del asesinato de un Carabinero en Quinta Normal, y a las cartas de Chile Vamos de cara a las elecciones municipales.

“Hay una necesidad que hoy día manifiestan las personas, que es poder caminar tranquilos por las calles y mantener sus trabajos. Eso, que es una labor esencial por parte del Gobierno, hoy día está completamente al debe”, declaró.

“Perdimos mucho tiempo en esa época afiebrada en la cual se pretendía no solamente refundar Carabineros, sino que además, se discriminaba a los hijos de los carabineros en las escuelas. Algunos que justificaron la violencia y justificaron la destrucción, se dieron cuenta de que ahora era necesario que hubiese estabilidad, orden público”, señaló.

“Este tipo de eventos tan dramáticos, lo único que demuestra es una señal de que el Estado no está ganando esa batalla. La seguridad en términos de delincuencia ha llegado a niveles muy altos de violencia, se necesita una preocupación muy constante. Pero yo también hablaría hoy de las seguridades que hoy día necesita la ciudadanía para tener certeza de poder salir tranquilo a la calle, mantener su trabajo y poder proteger a su familia”, explicó.

En ese sentido, al ser consultado si el Estado se ha visto sobrepasado por la crisis de violencia en el país, Bellolio aseguró que “El Estado tiene la capacidad, necesita concentrarse, creo que puede hacerlo y hay efectivamente lugares en los que ha tenido que tomar medidas más radicales. No por nada tenemos Estado de Excepción”.

“Ese Estado de Excepción en La Araucanía ha mostrado que ha sido útil para el control, no completo, pero sí hay una mayor paz para los ciudadanos que habitan allá. El Gobierno se ha manifestado muy contrario a la idea de que haya algún Estado de Excepción en la Región Metropolitana, o en algunas comunas. Necesitan evaluarlo bien, más profundamente y no solo como un método electoral”, afirmó.

“Eso no puede hacerse sin que exista una manera muy clara en la cual van a poder actuar las distintas policías y por ejemplo las Fuerzas Armadas, si también son llamadas a cooperar en el orden público. Así como son muy severos los castigos cuando las Fuerzas Armadas o las policías cometen abusos o errores, tiene que haber una severidad muy importante en la protección de nuestras fuerzas policiales, para darle garantías de que su trabajo va a ser respaldado judicialmente”, agregó.

“El Gobierno tiene que pensar mucho más en los ciudadanos que en su coalición y que en las elecciones. No es que el Estado esté desbordado, hay zonas el crimen organizado ha avanzado mucho y hay que pararlo, todavía no se están haciendo todas las medidas que pueden ser necesarias para controlar y para que la ciudadanía pueda quedar más tranquila”, declaró.

Jaime Bellolio: “Providencia es una comuna donde no podemos darnos el lujo de ir divididos”

En la instancia, el exministro además se refirió a las elecciones municipales, luego de que desde Chile Vamos confirmaran que en la comuna de Providencia, no se realizarán primarias, pese a que Bellolio se había inscrito con la intención de disputar junto a otros candidatos el ser la carta de la oposición.

“Me dejaron plantado. La verdad es que finalmente no se inscribió la primaria en Providencia, se necesitan dos candidatos, yo me inscribí, porque la oposición no puede darse el lujo de ir desunido en distintas partes de Chile. La vez pasada nos fue muy mal, hoy es necesario poder recuperar muchas más comunas para ofrecer esa gobernabilidad y esas certezas hacia futuro”, explicó.

“Cuando hay distintos candidatos, para que haya unidad, el mecanismo de solución son las primarias, entonces yo me inscribí, pero no se inscribieron otros candidatos. Yo asumo que hay un consentimiento de que soy el candidato de la coalición”, adelantó.

“Republicanos no quiso hacer primarias con nosotros, no hay una coalición ahí. Hay tres coaliciones de oposición, Chile Vamos, Republicanos y Demócratas-Amarillos. Yo creo que lo que necesitamos es generar un amplio arco de unidad. Si bien no hubo primarias con Republicanos, si es importante contar con una candidatura que sea unidad, a mí me interesa general ese arco de unidad que sea completo”, añadió.

“En el caso de Providencia es una comuna donde no podemos darnos el lujo de ir divididos, tenemos que tener una candidatura única. Yo espero tener un apoyo lo más transversal posible”, agregó.

Respecto del caso de Santiago, Bellolio afirmó que “no se inscribieron las primarias, entonces se debe postergar hasta julio. La administración en Santiago ha sido realmente paupérrima, a tal punto que hay temor en otras comunas de que se contagie el deterioro de Santiago”.

“Yo creo que Sebastián Sichel sería un buen candidato y además después un buen alcalde, ahí no podemos darnos el lujo de ir divididos. Yo espero que en eso la coalición y la oposición se pongan de acuerdo con una candidatura única de aquí a julio”, cerró.