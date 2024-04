Comparte

El senador Iván Flores, advirtió este domingo la necesidad de “Nuevo Acuerdo en Agenda de Seguridad”.

Según indicó el parlamentario, es indispensables priorizar temar como “el nuevo Sistema Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Seguridad Pública, las Reglas del Uso de la Fuerza y el proyecto de Infraestructura Crítica, entre otros”.

“El año pasado nuestra comisión batió un récor de iniciativas aprobadas, 31, y si bien la mayoría de los casos pendientes se encuentra en la Cámara, no cabe duda que hay que acelerar y para ello estamos absolutamente disponibles desde nuestra comisión en el Senado”.

“Los últimos hechos agravan la situación que ya era difícil, complicada; una cosa son los diseños del mediano plazo y el largo plazo, y otra cosa es la respuesta firme a la urgente necesidad actual. Como presidente de la comisión de Seguridad, he señalado, tras haberme reunido con diversos sectores, que no solamente hay que volver a hacer un acuerdo para darle trámite y urgencia a los proyectos más necesarios de implementar para tener instituciones más robustas; sino que el Gobierno debe entender que debe abrirse para poder perfeccionar los proyectos e ingresar las indicaciones con rapidez”.

“Si los cambios e indicaciones que hemos conversado no llegan a tiempo, los proyectos no salen a tiempo y en este momento no hay tiempo que perder. Necesitamos, sin duda, celeridad y también, entender que paralelamente a lo legal el Gobierno debe asumir algunas medidas extraordinarias, para situaciones extraordinarias, y es el caso de los miles de inmigrantes indocumentados, que nadie sabe cuántos son con claridad. Tenemos que ampliar nuestro trabajo y nosotros estamos absolutamente dispuestos a hacerlo lo más rápido y lo más preciso que sea, pero el Gobierno además tiene que estar disponible para poner los recursos, especialmente en el fortalecimiento de las policías.”