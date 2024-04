Comparte

El abogado militante del Partido Republicano, Raimundo Palamara, se refirió a la denuncia que presentó por el delito de cohecho en contra del ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, por supuestamente haber ofrecido al parlamentario Gaspar Rivas el cargo de la vicepresidencia de la Cámara de Diputados.

Cabe recordar que la acción judicial fue recientemente acogida a trámite por el Juzgado de Garantía de Valparaíso.

“El propósito de esto es ponerle el cascabel al gato, es impresentable lo que hizo el ministro Elizalde, haber negociado y haber ofrecido un cargo público al diputado Rivas. Es una vergüenza, el diputado Rivas lo confesó, lamentablemente para el ministro Elizalde”, sostuvo en conversación con La Mañana de Agricultura.

“La primera reacción del diputado Rivas cuando salió al día siguiente y confesó toda la verdad, dijo que se lo había ofrecido el ministro Elizalde durante el fin de semana, que se lo recalcó su subsecretaria el día lunes. Ahí la declaración está clarísima, ahí está el delito de cohecho, artículo 250 del Código Penal”, declaró.

“La ley es clara al respecto, puede ser un beneficio económico o de otra naturaleza, aquí está eso, es el cargo al que él estaba aspirando, que es el de la vicepresidencia. Hubo un enfado, otra ratificación más, que por algo lo echaron del Partido de la Gente, en vez de felicitarlo, lo echaron“, expresó.

“Esto yo lo presento como ciudadano, si bien soy militante del Partido Republicano, esto lo interpongo en mi calidad de abogado y de ciudadano. Tengo la libertad de hacerlo, si veo algún acto delictual tengo el derecho o la obligación a mi gusto de interponer algún tipo de denuncia. El cohecho, el soborno, también es un delito que yo como ciudadano tengo un deber cívico de interponer la denuncia”, sentenció.

“A lo que se arriesga acá el ministro Elizalde no es un absurdo jurídico, como lo llamó él al día siguiente que se interpuso la denuncia. El absurdo es que él no conozca sus facultades, que no sepa que él está ahí solo para tramitar los proyectos de ley del Ejecutivo hacia el Congreso y no para interiorizarse o entrometerse en la directiva de al Cámara de Diputados, esa no es su pega, esas no son sus funciones”, criticó.

Por otro lado, Palamara explicó que tras acogerse la denuncia “con esto se pasaron los antecedentes al Ministerio Público, yo aconsejo a Elizalde que contrate un abogado para defenderse”, afirmó.

“Está el delito de cohecho, que es por haber ofrecido algo económico o de otra naturaleza a favor del él o de un tercero. En este caso fue a favor de la diputada Karol Cariola, que logró la presidencia, ella está mencionada en la denuncia. Están nombrados el ministro Elizalde y el diputado Rivas que sería quien consintió y aceptó el trato, que lo materializó cuando votó a favor de Karol Cariola, y cuando se asentó en la vicepresidencia“, remarcó.

“Hay un montón de ciudadanos que encuentran razón y por eso es algo que va más allá del partido, esto es de la ciudadanía, que está cansada de como está actuando la clase política y el peligro para la institución. Dos poderes del Estado se están juntando, hay un quebrantamiento de las reglas de la democracia, que es lo más básico que se debe respetar”, cerró.