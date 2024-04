Comparte

Mediante una declaración pública, los diputados de Renovación Nacional expresaron su fuerte oposición al “Criterio Tohá”, que podría conducir a una eventual renuncia del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, esto a solo días de la formalización de la máxima autoridad de la institución policial.

Además, la Bancada llamó al Presidente Gabriel Boric a respetar el marco constitucional, pues “el liderazgo de la institución no debería estar sujeto a vaivenes políticos”.

El documento, encabezado por la jefa y subjefe de bancada, Ximena Ossandón y Hugo Rey, respectivamente, señala que apoyan a Yáñez “cualquiera sea su decisión, entendiendo su intención sincera de evitar un eventual daño a la institución en momentos críticos para la seguridad de sus compatriotas. Ello, sin embargo, no permite pasar por alto la injusticia y la miseria con la que el Gobierno y otros actores estatales han actuado en su contra”.

Así, criticaron la forma en que, a su juicio, el Gobierno está poniendo fin a la carrera del General Yañez, argumentando que “forja la tesis que los generales directores de carabineros dependen de los fiscales del Ministerio Público -más cuando el acto de la formalización ni siquiera está sujeto a control jurisdiccional- o de las tesis políticas del gobernante de turno, aun cuando se atropellen derechos fundamentales”.

En ese sentido, los diputados de Renovación Nacional declararon: “Hacemos pública nuestra advertencia acerca de una decisión que, lejos de aportar en probidad, hipoteca de manera sustantiva -si no irremediablemente- las posibilidades de contar con fuerzas policiales empoderadas capaces de vencer la amenaza del crimen organizado. En definitiva, se impone una vez más el radicalismo de izquierda alojado en La Moneda, el mismo que entrega pensiones de gracia a los delincuentes y que persiste en una visión de carabineros como un enemigo/vulnerador de libertades”.

Los parlamentarios recordaron que, si bien “las Fuerzas Armadas y Carabineros no son organismos autónomos y responden con obediencia al poder civil”, estas si tienen particularidades como que el llamado a retiro sea por razones fundadas y no por mera liberalidad del jefe de Estado, porque “instituciones esenciales para el orden democrático no pueden estar sujetas a los vaivenes de la política y así lo entiende nuestra arquitectura constitucional”.

“Parece impropio que el Gobierno mediante su vocera insista en la salida del General Director de Carabineros, en una fórmula de matonaje político que importa una suerte de coacción impropia y que desconoce, además de lo expuesto en el párrafo precedente, la presunción de inocencia, derecho reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que al parecer solo favorece a delincuentes y asesinos”, agregan.

La jefa de bancada, Ximena Ossandon indicó que “esto confirma que el discurso de apoyo a carabineros del Presidente Bóric se termina cuando comienzan las presiones de Apruebo Dignidad por nuevos gestos contra el octubrismo radical que tiene secuestrado al Gobierno. La salida del General Yáñez es una muestra más de esa desconfianza histórica del Frente Amplio y el PC con Carabineros y llega en el peor momento, cuando necesitamos apoyar a quienes son nuestra última esperanza frente a la delincuencia.”

Por su parte, el subjefe Hugo Rey llamó a reconsiderar esta decisión, y a permitir que el General Yañez pueda terminar su gestión. “Desde el Congreso nos hemos esforzado por dar señales de apoyo a la gestión policial como la aprobación de la Ley Nain Retamal, pero todo eso queda en entredicho cuando el Gobierno presiona al General Yáñez a dejar su cargo, aplicándole un criterio general, que desconoce las particularidades de Carabineros”.

“Dar una muestra de apoyo a Carabineros sosteniendo al General Yáñez debería ser una prioridad para el Gobierno, y no celebrar inmoralmente cifras de delincuencia que son las peores de nuestra historia”, finalizó Rey.