Esta madrugada se dio a conocer que tres Carabineros de la localidad de Antiquina, en la zona sur de Cañete, región del Bío Bío, fueron brutalmente asesinados.

En ese sentido, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, se pronunció al respecto y lamentó los hechos.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades y a la clase política para actuar al respecto y llegar a un acuerdo para detener la violencia en el país.

“Lo primero es solidarizar y enviarle todo nuestro cariño y afecto a los familiares de los tres carabineros brutalmente asesinados, la verdad es que estamos muy consternados y conmovidos, porque esto que está ocurriendo en Chile no es normal y nos estamos acostumbrando a este tipo de hechos tan brutales, eso no es normal”, comenzó diciendo.

“Por eso es que hace mucho tiempo como Sociedad Nacional de Agricultura, en este recorrido que hemos hecho por las regiones de Chile, por las comunas rurales, hemos venido denunciado estos homicidios, asesinatos, robos con tanta violencia que están ocurriendo en las comunas rurales, las bandas de crimen organizado se han desplazado hasta estos sectores, porque hay menos protección policial, hay menos tecnología, porque es más difícil perseguir y condenar a los asesinos de estos brutales homicidios”, agregó.

Un punto de inflexión

Luego, sostuvo lo siguiente: “la verdad es que estamos tristes y consternados, el llamado que hacemos al Gobierno y al Estado de Chile a lograr un gran acuerdo político, para que esto marque un punto de inflexión, como decía la alcaldesa Evelyn Matthei, para que esto nunca más vuelva a ocurrir en Chile, estamos muy desprotegidos, tenemos que proteger a la gente honrada y trabajadora de este país, se hace muy difícil producir alimentos con este nivel de inseguridad, lo hemos conversado con el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, con la Ministra del Interior, Carolina Tohá, y con el Subsecretario Monsalve, porque es un tema, este año ha habido un aumento muy grande en los homicidios, hemos perdido a agricultores”.

Asimismo, reiteró la importancia de lograr un acuerdo “ayer me llamaba una agricultura de la Ligua para denunciarme como se había instalado en narcotráfico en las comunas rurales aledañas, entonces, yo creo que esto sinceramente como agricultores y como Sociedad Nacional de Agricultura, el llamado es a lograr un gran acuerdo político para enfrentar este flagelo que es el terrorismo y hay que decirlo con todas sus letras, terrorismo en Chile, tenemos que hacernos cargo de restablecer urgentemente el orden público y la seguridad”.

Es muy injusto

Tras ello, comentó lo que significa que el presidente Boric y los diferentes poderes del Estado viajen hasta la localidad donde asesinaron a los uniformados.

“Yo lo veo como una buena señal, que pena que tengamos que perder a tres carabineros para dar estas señales, eso es lo que uno lamenta. La ciudadanía nos pide urgentemente a los distintos poderes del Estado, al Ministerio Público, al Poder Ejecutivo y Legislativo, a los gremios, a todos los que tenemos una opinión y estamos en la política pública, a lograr un gran acuerdo político en torno a las demandas de la ciudadanía. La ciudadanía hace mucho tiempo nos dicen dos cosas, que necesitamos seguridad, proteger a las mujeres, los hombres y niños, honrados y trabajadores de Chile que se levantan tan temprano y se acuestan tan tarde, se esfuerzan tanto por sacar sus familias adelante, es muy injusto que no puedan salir a la calle, es muy injusto que no puedan salir muchas veces al campo”, aseguró.

“Llegó la hora de actuar y tenemos que entregarle las herramientas a los policías para que ellos puedan actuar, mire lo que ha ocurrido con la Ley de robo de madera, con la Ley de usurpaciones, como disminuyó el robo de maderas, como disminuyeron las usurpaciones, cuando hay voluntad política se pueden lograr resultados, que son los que quieren la ciudadanía y todos los chilenos, tenemos que ponernos en sintonía con lo que quiere la gente”, insistió Walker.

“Es muy injusto que un país que había tenido una tradición de seguridad y respeto hayamos caído en estas faltas de respeto. Un fiscal de Rancagua me decía hace un tiempo que la ley no permitía perseguir e investigar los robos de los lugares rurales como en los lugares urbanos, porque la ley para los lugares no habitados es muy distinta para los lugares habitados, entonces aquí tenemos que darle herramientas a las policías para que actúen sin complejo y la principal misión es proteger a todas las familias chilenas que quieren salir adelante, que se esfuerzan todos los días por salir adelante y estamos absolutamente en algunas zonas tomadas, como la macrozona sur por el terrorismo, por las bandas del crimen organizado que se han desplazado a los espacios rurales, ya que en los lugares urbanos hay mucho valor, protección, tecnología, despliegue policial, etc”, expuso.

Llegó la hora de actuar

Por último, comentó algunas de las medidas que se podrían aplicar de forma inmediata para combatir estos hechos delictuales que han afectado al país y también, a la institución de Carabineros.

“Lo primero es nuestro respaldo irrestricto al general de Carabineros, Ricardo Yañez, no puede ser que con el nivel de alteración del orden público y seguridad, de terrorismo que hay en Chile, esté en cuestión un General de Carabineros que ha tenido una conducta intachable, ad portas del aniversario de Carabineros”, expresó.

Asimismo, continuó “lo segundo, nosotros estuvimos conversando con el general del Ejército de la macrozona sur, habíamos tenido resultados bastante positivos en los últimos meses, pero nos damos cuenta de que el terrorismo todavía está latente, el Ministerio Público condena a Llaitul y después vienen estas represalias a un fallo policial. Aquí estamos viendo que hay una organización más profunda, hay una célula terrorista que no puede ser más fuerte que la gran mayoría de toda la gente que quiere trabajar en la zona, la macrozona sur es un granero para Chile, tiene unas ventajas, desde el punto de vista de suelo, agua, gente que quiere salir adelante, que quiere trabajar y producir alimento, no lo puede hacer por este nivel de inseguridad”

“Llegó la hora de actuar con mucha convicción política, en política hay que tener carácter y no podemos permitir que una célula terrorista tan pequeña pueda alterar la vida de todas las familias que viven en la macrozona sur. Yo diría que llegó la hora de actuar, nosotros no somos especialistas, no somos quienes para darle consejos a las autoridades públicas, pero creemos que hoy día hay que proteger a la sociedad honrada y trabajadora de Chile y no podemos permitir que una célula tan pequeña altere la productividad y la paz social que se quiere”, concluyó el presidente de la SNA.