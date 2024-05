Comparte

Recientemente, María Luisa Godoy participó como invitada en el programa “Sin Editar” de Pamela Díaz en YouTube y habló sobre diferentes temas.

En la instancia, la “Fiera” le preguntó sobre su experiencia como animadora en el Festival de Viña y específicamente sobre la fallida presentación de Javiera Contador.

“Ha sido durísimo, no lo he dicho tan en profundidad como te lo voy a decir a ti ahora”, comenzó diciendo María Luisa.

Tras ello, contó que fue muy complicado, puesto que Javiera es su amiga “yo lloré en la Quinta”.

“Cuando yo vi a la Javi hablarle a los hijos, cuando ella dice ‘hijo, esto no determina’, a mí me afectó mucho. Y me afectó mucho también porque uno no se perdona hasta donde deberías haber hecho más”, reconoció.

Frente a ello, Pamela le preguntó lo siguiente: “¿Es por qué te dicen que no puedes entrar porque le puedes joder el show o por qué tú sentiste que no era el momento?”.

Hay un código

“Hay un código que está negociado desde antes, que tú no entras al escenario a menos que el humorista lo pida”, explicó la conductora de “Buenos días a todos”.

“Uno siempre está como en puerta, tú estás en el escenario. No es que te vas para atrás. Cuando tú sientes un momento de tensión, tú estás en puerta, no lo estás viendo la tele del camarín”, añadió.

Asimismo, detalló “yo estaba en el escenario en todo momento. No puedes, porque no sabes si la persona va a dar vuelta la situación, que ha pasado muchas veces también”.

En la misma línea, sostuvo que ella sabía que entrarían los de “Casados con hijos” al escenario “yo sabía que venía la familia de ‘Casados con Hijos’, entonces yo empecé a decir ‘que metan a Casados con Hijos, díganle a la Javi, háganle una seña’. Porque yo sentía que era un punto de inflexión, yo estaba muy angustiada”.

“Jamás yo hubiera interrumpido un show si es el artista no lo quiere, porque la Javi la peleó como buena guerrera que es y como yo le dije, esos ovarios de acero que tiene, que lo trató de dar vuelta hasta último momento”, agregó.

Luego, expuso que en comerciales salió a hablar con el público y les explicó que no había Gaviota de Platino para Andrea Bocelli, con el fin de que se calmaran y así Javiera podría subirse más tranquila.

Finalmente, comentó que desde su punto de vista, cree que posteriormente el público se arrepintió de haber pifiado de esa forma a la reconocida actriz y comediante.