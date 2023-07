Comparte

Daniela Bonvallet, concejala (IND – RN) e hija del fallecido comentarista Deportivo Eduardo Bomvallet apuntó con todo contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por comentarios que el secretario de Estado hizo contra ‘el Bomba’ en 2021. La también edil incluso amenzó con llevarlo ante la justicia.

Todo se produjo luego que hiciera viral una entrevista que Jackson al podcast “LVTSI” en julio del 2021, en donde el entonces diputado habló sobre el encontrón que tuvo con Bolnvallet en el programa ‘Vértigo’, en donde fue encarado por el ‘Gurú’.

“El hue… estaba literalmente desquiciado. Estaba con un problema mental… Bueno, obvio, si después por problema de salud mental se terminó quitando la vida…”, dijo Giorgio en la entrevista del 2021, dichos que no cayeron para nada bien a la hija de ‘Bomba’.

Ante las palabras, Daniela lanzó toda la artillería en contra del secretario de Estado por medio de un hilo en Twitter, en donde incluso lo acusó de injurias.

“¿Por qué no se lo dijiste en la cara? Ladrón, cagón y mentiroso. ¿Te imaginas estuviera vivo? En 1 segundo te deja callado. Maricón”, señaló.

“No pude ver el video completo. Me afectó mucho. Reírse y injuriar a un hombre que no se puede defender es de lo más cobarde que he visto. Mi padre siempre estuvo contra la corrupción y jamás robó un peso”, agregó.