«Este es un delincuente en potencia«, inició comentando el empresario Juan Sutil, respeto al abogado Luis Hermosilla, palabras que se contextualizan en la polémica en torno a la investigación que enfrenta por el presunto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Sus palabras surgieron tras conversar con el conductor de Radio Agricultura Alejandro de la Carrera, en su programa de todos los domingos «La Entrevista«, que se emite a las 14 horas.

En esta línea, el expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)manifestó que Hermosilla es «un delincuente en potencia desde hace muchos años y terrorista me imagino (porque llama a quemar oficinas) Estas cosas no son de color político, porque es ex comunista y en su corazón lo sigue siendo. Quien te dice que hoy sigue siéndolo y es un agente. Esto demuestra lo mal que estamos«.

«Defrauda la fe pública»

Luego, continuando con la conversación, Sutil volvió a referirse Luis Hermosilla con duros términos: «Aparecía una persona muy eficiente en el actuar, ahora tenemos a un delincuente más, que actúa de forma incorrecta y de un acto ilícito. Manejaba cédulas que podía controlar y ninguna cayó presa. Una persona que defrauda la fe pública y defrauda la historia con la que la gente conocía su trayectoria. Es lamentable porque demuestra la corrupción y lo que está pasando en Chile, desprestigia la profesión de abogados».

Por último, el expresidente de la CPC llamó a no olvidar casos anteriores, como el Caso Convenios. «Se está robando la plata que estaba destinada para la gente que más tiene necesidades en el país, se están robando la plata estos jóvenes frenteamplistas. Yo estaba preparado para un gobierno joven incompetente (no hablo de la centro izquierda) Lo que a mi más me sorprende, es que además de incompetente, sean corruptos (no todos). Están demostrando que actuaron de una forma diseñada para efectuar actos de corrupción y tener recursos», manifestó sobre el tema.

