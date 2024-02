Comparte

El Ministerio de Desarrollo Social alertó de estafas por la Ficha Básica de Emergencia (Fibe) que comenzará a aplicarse en las zonas devastadas por los incendios una vez que finalice la emergencia. A su vez, el ministerio recordó que la ficha no se contesta de manera digital, sino que es aplicada en terreno por personal de la cartera.

La ministra Javiera Toro informó que en la cartera que comanda “hemos recibido denuncias por redes sociales o mensajería, de algunos llamados a llenar la ficha FIBE o Ficha Básica de Emergencia, a través de un link o llenar un formulario web”.

“Y aquí tenemos que ser muy claros: la ficha Fibe, la Ficha Básica de Emergencia no se aplica de esta manera, no se aplica de manera digital, sino que siempre la van a aplicar de manera presencial funcionarios públicos, ya sea municipales o del Ministerio de Desarrollo Social, quienes tienen que identificarse con su credencial. Y además, el levantamiento de la ficha FIBE solo es posible una vez que sea contenida la emergencia, por lo tanto, todavía no se está aplicando”, afirmaron desde el ministerio.

Además, desde el ministerio recalcaron que, “apenas la contención de la emergencia lo permita, se empezará a aplicar, solo de manera presencial y lo vamos a informar públicamente. Por lo tanto, cualquier link, cualquier llamado web para llenar un formulario puede ser una estafa“.

“Tenemos más de mil funcionarios acreditados en la región de Valparaíso para desplegarse. Si es necesario poder reforzar esto con funcionarios de otras regiones o del Ministerio, se va a hacer. Así que los equipos están preparados y en la medida en que la contención de la emergencia lo permita y se nos autorice, los funcionarios van a empezar a desplegarse para aplicar la ficha FIBE”, detalló la cartera de Desarrollo Social.