Este lunes la ex contituyente Natividad Llanquileo se refirió a la victoria del Rechazo durante el Plebiscito de salida del domingo 4 de septiembre, lanzando un duro descargo por lo ocurrido.

"Nos jodieron de nuevo. No pudimos combatir ante tanto poder. No justifico a las poblas que se sienten condominios. No justifico a nadie. Gracias por arruinar el sueño de miles de hombres y mujeres que pusieron todo para que el agua, el derecho a la vivienda, educación, salud y tantos otros fueran parte de la propuesta. Váyanse todos los rechazo a Las Condes y Vitacura", partió diciendo.

"Chile despertó. Fue solo un sueño. Tuvimos una oportunidad única, pero remetimos. Más del 60% dijo estar bien como están. Excelente por ustedes. Pero sigo viendo desclasados, racistas, homofóbicos y mucho individualismo", añadió.

En ese sentido Llanquileo agregó que "me quedo con el 30% que sí se la jugó con todo por cambiar las normas del juego. No me dedicaré a convencer nadie. Son lo que son, arribistas, arrastrados y debemos asumirlo".

"Bien por los optimistas, pero esto ha sido una derrota y para la próxima no seremos parte. Vendrá el maquillaje acordado por el Congreso, tomaron una decisión y se deben hacer cargo", sentenció.