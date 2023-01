Comparte

Este lunes la comisión de Constitución analizó la reforma que habilita el proceso constituyente. La sesión no estuvo exenta de polémica, especialmente entre la presidenta de la instancia, Karol Cariola (PC), y Luis Sánchez (Partido Republicano).

La polémica comenzó cuando Cariola pidió votar el cierre del debate, argumentando el reglamento.

Cuando esto pasó, Sánchez empezó a hablar fuera de micrófono, por lo que la militante comunista exclamó "me va a obligar a tener que llamarlo al orden".

Sin embargo, el legislado siguió alzando la voz y alegando por el cierre del debate. Finalmente, Cariola también subió el volumen:

"Diputado, sabe qué, yo no le voy aceptar que venga a golpear la mesa de nuevo. Y no le voy aceptar que me grite. Soy una mujer diputada y le pido respeto, soy presidenta de esta comisión y estoy aplicando el reglamento de manera estricta. Por favor, si usted tiene la costumbre de gritarle a la mujeres le pido que aquí no lo haga y menos que golpee la mesa".