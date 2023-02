Comparte

El expresidente Sebastián Piñera ofreció su apoyo al gobierno del Presidente Gabriel Boric para combatir los incendios forestales que afectan al país.

A través de Twitter, el exmandatario escribió: "Nuestras oraciones y solidaridad están con las familias que sufren los devastadores efectos de los incendios. Nuestra gratitud a los que con valentía los combaten".

Y agregó que "todas las personas de nuestro gobierno, con conocimiento y experiencia en combatir incendios, están a disposición del gobierno".

Nuestras oraciones y solidaridad están con las familias que sufren los devastadores efectos de los incendios. Ntra gratitud a los q con valentía los combaten.

Todas las personas de nuestro gobierno, con conocimiento y experiencia en combatir incendios, están a disposición del gob — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) February 6, 2023

Más tarde, La Moneda confirmó que la la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunirán a las 12:30 con las autoridades que durante 2019 trabajaron en la emergencia de incendios forestales.

Participan de forma presencial en la reunión con el Gobierno Rodrigo Delgado, ex ministro del Interior; Karla Rubilar, ex ministra de Desarrollo Social; Andrea Balladares, ex jefa de la División de Gobierno Interior y ex subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social; Antonio Walker, ex ministro de Agricultura; y Cristian Monckeberg, ex ministro de Vivienda.

De forma telemática asistirán Baldo Prokurica, ex ministro de Defensa; Felipe Ward, ex ministro de Vivienda; Alfredo Moreno, ex ministro de Desarrollo Social y Obras Públicas; María Emilia Undurraga, ex ministra de Agricultura; y Cristóbal Mena, ex subdirector ONEMI.

También a las 17:00 horas, las autoridades de gobierno se juntarán con quienes durante 2017 trabajaron en la emergencia de incendios forestales.

Participarán presencial: Alberto Undurraga, ex ministro de Obras Públicas; Mahmud Aleuy, ex subsecretario del Interior y Carmen Castillo, ex ministra de Salud.

Participarán vía Zoom: José Antonio Gómez, ex ministro de Defensa; Ana Lya Uriarte, ex ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente; y Ricardo Toro, ex director nacional de ONEMI.