La diputada de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, se refirió a distintos temas de actualidad y contingencia política. En este contexto, criticó la gestión del gobierno durante los incendios forestales que afectan la zona centro- sur del país, acusando que “no han perdido la oportunidad para ideologizar el debate”, refiriéndose a los dichos del Presidente Gabriel Boric sobre las empresas forestales.

"Lo más paradójico es que al final del día los que mejores han hecho la pega en esta época son precisamente los privados y no es el Gobierno. Son las instituciones como Bomberos de Chile, por ejemplo, que no dependen del Estado ni del gobierno en particular y que han hecho un gran trabajo de despliegue”, sostuvo en diálogo con "Conectados".

En esa línea, la parlamentaria lamentó la lentitud con la que el Ejecutivo ha llegado a las urgencias: “En términos generales les cuesta trabajar en las distintas áreas, siempre llegan a placé con cosas que son urgentes. Uno esperaría gestión, pero lamentablemente abusan de la imagen y la parafernalia (…) el sentido de responsabilidad no está a la altura”, expresó.

Asimismo, Flores remató que “en lo cotidiano seguimos teniendo los mismos problemas de delincuencia, la gente considera que mayoritariamente en los incendios se llegó tarde y mal. Seguimos viendo como, por ejemplo, el costo de la canasta básica familiar está aumentando a niveles históricos y no se soluciona nada. Ha pasado casi un año de instalado este gobierno y no hemos visto ninguna acción concreta".