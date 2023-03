Comparte

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió al desempeño del Gobierno. Sobre Gabriel Boric manifestó: "Es mi Presidente, pero no siento orgullo porque creo que lo ha hecho muy mal".

En conversación con Cadena Nacional de TVN, el edil se refirió a la iniciativa del Ejecutivo que busca enfrentar el crimen organizado "No me parece una buena herramienta, me parece una extraordinaria herramienta. Lo que sí hay que decir (…) se necesitan medidas de corto plazo, otras de mediano plazo y otras de largo plazo. Esto probablemente es de mediano plazo, porque se va a tener que implementar con el tiempo".

"Aunque cambie la ley, que el tipo penal cambie y se haga más expedita, van a haber varios mecanismos probatorios, los juicios en Chile van a seguir siendo razonablemente largos, no menos de un año, entonces también es cierto que los chilenos no van a tener resultados inmediatos y el delincuente va a demorar un tiempo mayor en cambiar su cultura", agregó Carter.

Sobre el Presidente Boric, Carter señaló: "Yo quiero creer que el Presidente Boric ha hecho un cambio, es un hombre culto, creo que ama a Chile, pero creo que tiene demasiadas contradicciones que minan su credibilidad, ha perdido demasiado tiempo para pedir disculpas por los errores que ha cometido y creo que, además, tiene una conducta que es aún peor, siempre se esconde detrás de otros para no asumir su responsabilidad".

Además, se refirió a los indultos otorgados por el Mandatario: "Aquí hay una política de Estado que fracasó rotundamente, particularmente los indultos, en donde por primera vez en la historia estos indultos se convierten en un culto de los amigos, del sector político (…) Chile necesita urgentemente recuperar la credibilidad en sus autoridades".

Finalmente, apuntó a Boric: "Es mi Presidente, pero no siento orgullo porque creo que lo ha hecho muy mal".

"Ha denigrado el cargo de Presidente de la República. Creo que para él es muy malo como persona, creo que le queda muy poco tiempo para corregir, porque la credibilidad que tiene hoy día es tan delgada como una capa de hielo", cerró Carter.