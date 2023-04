Comparte

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, respondió a las duras críticas que lanzó la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, hacia su gestión en la comuna asegurando que "ha permitido el descontrol que se ve" en la zona.

“Ha permitido el descontrol del comercio en el Paseo Ahumada, mi oficina está a una cuadra de ahí. A las tres de la tarde hay bandas tocando música, hay gente vendiendo fritanga, hay gente vendiendo cosas en la calle”, señaló Vodanovic más temprano esta jornada.

"Ese descontrol que se ve en la ciudad, esa suciedad que tiene Santiago Centro, no puede ser (…) Hassler no puede seguir diciendo cosas, dando señales, las señales no bastan, medidas concretas y oportunas", añadió.

Tras estos dichos, la jefa comunal respondió a través de Twitter a la presidenta del PS.

"¿Ignorancia u oportunismo? En vez de buscar aprovechamiento político, culpando a los municipios de atribuciones que no tienen contra las bandas armadas, la invito a sumarse y aportar al mayor desafío del país, que es la seguridad. En eso estamos en Santiago. Salga de la pequeñez", sentenció.